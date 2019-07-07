Украину упрекнули в закупке импортного угля вместо отечественного

Власти Украины продолжают покупать импортный уголь вместо развития отрасли внутри страны. Об этом заявил депутат Верховной Рады Евгений Мураев в своем Facebook.

По словам Мураева, покупать уголь «где попало» пришлось из-за конфликта на Донбассе. Он отметил, что Украина до сих пор вынуждена приобретать десять миллионов тонн импортного сырья вместо того, чтобы развивать угольные предприятия внутри страны.

«Вот эта формула ущербна: когда власть согласна делать приятно даже угольщикам Пенсильвании, но на собственных шахтеров ей плевать», — заключил он.

Весной 2017 года власти самопровозглашенных республик Донбасса объявили о вводе внешнего управления на десятках украинских предприятий, находящихся на неподконтрольных Киеву территориях. Это стало ответом на отказ правительства Украины снять блокаду региона. В результате поставки донбасского угля украинским потребителям прекратились.

После этого Киев неоднократно обвинял Москву в краже сырья на территории Донбасса. В Минэнерго России заявляли, что не крадут, а закупают донбасский уголь и затем используют на Новочеркасской ГРЭС, а также экспортируют в некоторые страны. В 2017 году, согласно данным Государственной фискальной службы Украины, Россия оказалась главным поставщиком угля для Украины.

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