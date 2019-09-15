Украинским железным дорогам предрекли уничтожение

Украинские железные дороги ждет катастрофа в случае приватизации, заявил бывший заместитель министра инфраструктуры страны Александр Кава в интервью CapitalTV на YouTube.

«Если будет принято такое решение, то Украина станет первой европейской страной, которая фактически уничтожит систему железнодорожного транспорта», — предупредил Кава.

По его словам, во многих странах Латинской Америки власти не хотели дотировать железную дорогу, проводили приватизацию и деление на небольшие компании. «Это привело к тому, что во всех странах было прекращено пассажирское движение на железной дороге и демонтировано от половины до двух третей железнодорожной сети», — рассказал экс-чиновник.

В Европе железнодорожная инфраструктура находится в собственности государства, и в большинстве стран на рынке доминирует государственный перевозчик, добавил он.

«Нынешние реформаторы пытаются при помощи рецепта, который был направлен на решение совсем других проблем, решать проблемы Украины. Это приведет просто к коллапсу железнодорожного транспорта», — заявил Кава.

Экс-чиновник добавил, что о приватизации «говорят люди, которые не понимают, как работает железнодорожный транспорт».

30 августа премьер-министр Украины Алексей Гончарук предложил разделить компанию «Укрзализныця» («Украинская железная дорога») на три части и лишь одну из них оставить в собственности государства. По его словам, «чем меньше государства в экономике, тем лучше». При этом железнодорожное полотно не может быть приватизировано. Глава «Укрзализныци» Евгений Кравцов предлагал частично продать акции частным компаниям для привлечения инвестиций, сообщало Hromadske.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!