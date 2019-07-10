Поезда в Москву стали самыми прибыльными для Украины

Поезд Киев — Москва за пять месяцев 2019 года стал самым прибыльным для «Украинских железных дорог» (АО «Укрзализныця»). Об этом сообщает Liga.net со ссылкой на официальное заявление перевозчика.

Московское направление принесло компании 117,7 миллиона гривен (290 миллионов рублей), в то время как пять самых прибыльных внутренних маршрутов в общей сложности заработали 101 миллион гривен (251 миллион рублей). В топ-5 самых прибыльных международных направлений также вошли Одесса — Москва, Львов — Москва, Кривой Рог — Москва и Днепр — Москва. При этом, как отмечает «Укрзализныця», поезда в Россию заполнены в среднем на 70 процентов.

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В прошлом году наибольшую прибыль перевозчику также принесли поезда, следующие в Москву и Санкт-Петербург. Так, направление Киев — Москва дало прибыль в размере 154,5 миллиона гривен (385 миллионов рублей), Одесса — Москва принесло почти 99 миллионов гривен (246 миллионов рублей), а Киев — Санкт-Петербург — 20,6 миллиона гривен (49 миллионов рублей).

3 апреля Украина прекратила нерегулярное авиасообщение с Россией вдобавок к запрету на регулярные рейсы, установленному в 2015 году. Железнодорожное сообщение на аналогичных маршрутах действует, однако количество пассажирских поездов значительно уменьшилось.

Кроме того, украинская сторона неоднократно заявляла о намерении наложить запрет на любое железнодорожное и автобусное сообщение между странами. В 2018 году руководство «Укрзализныци» заявило, что с каждым годом число пассажиров, следующих с Украины в Россию, сокращается.

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