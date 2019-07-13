Украина признала невозможность разрыва железнодорожного сообщения с Россией

Украина не может позволить себе разорвать железнодорожное сообщение с Россией. Таким мнением поделился премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире телеканала «Наш» в субботу, 13 июля.

По его словам, это связано с тем, что страна имеет транзитные обязательства перед Евросоюзом. «Разорвать в один момент сообщение между Украиной и Россией, в том числе железнодорожное, когда идет транзит товаров в Европейский союз, (...) мы просто не можем», — пояснил он.

В то же время, добавил политик, о возобновлении авиасообщения между странами речи идти не может. Он также назвал Россию врагом.

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10 июля сообщалось, что поезд Киев — Москва за пять месяцев 2019 года стал самым прибыльным для «Украинских железных дорог» (АО «Укрзализныця»). Московское направление принесло компании 117,7 миллиона гривен (290 миллионов рублей), в то время как пять самых прибыльных внутренних маршрутов в общей сложности заработали 101 миллион гривен (251 миллион рублей).

3 апреля Украина прекратила нерегулярное авиасообщение с Россией вдобавок к запрету на регулярные рейсы, установленному в 2015 году. Железнодорожное сообщение на аналогичных маршрутах действует, однако количество пассажирских поездов значительно уменьшилось. Кроме того, украинская сторона неоднократно заявляла о намерении наложить запрет на любое железнодорожное и автобусное сообщение между странами. В 2018 году руководство «Укрзализныци» заявило, что с каждым годом число пассажиров, следующих с Украины в Россию, сокращается.

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