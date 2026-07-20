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09:22, 20 июля 2026Путешествия

Россияне с детьми массово отравились в пятизвездочном отеле Турции

Россияне массово отравились в отеле World Star Beach Resort & Spa в Аланье
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Rmznbld / Shutterstock / Fotodom

Россияне с детьми массово отравились на отдыхе в пятизвездочном отеле Турции, некоторых госпитализировали. Об этом сообщает Telegram-канал «Shot проверка».

Десятки туристов пострадали в гостинице World Star Beach Resort & Spa в Аланье. По словам путешественницы из России, она с семьей провела в этом гостиничном заведении неделю. Под конец отпуска у ее мужа и ребенка началась неукротимая рвота, продолжающаяся всю ночь. Затем у несовершеннолетнего поднялась температура и появилась сильная слабость.

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Мужчину и ребенка увезли в больницу. Врачи диагностировали у них бактериальную инфекцию и прописали курс антибиотиков. В распространении болезни семья заподозрила бассейн, так как россияне проводили в нем много времени.

При этом данный случай заболевания в престижном отеле World Star Beach Resort — не единственный. Со слов туристки, в больницу из данного заведения поступило минимум девять постояльцев. Другие отдыхающие пожаловались на те же симптомы, а также на тараканов, грязную посуду, проблемы с сантехникой и проводкой, а один из приезжих заметил на кроватях червей.

Уточняется, что отель открылся 15 июня 2026 года. Стоимость недельного проживания в заведении с пятью звездами на двоих начинается от 108 тысяч рублей и достигает 266 тысяч без учета перелета.

Ранее россиянка описала скандал туристки в отеле Турции фразой «стыдно было даже ее ребенку». По словам автора публикации, женщина возмутилась тем, что в закусочном баре у бассейна в одном из отелей Аланьи были только картошка-фри, гамбургеры, жареная курица и пицца.

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