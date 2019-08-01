Украинская госкомпания отказалась от вышиванок

Компания «Украинские железные дороги» (АО «Укрзализныця») отказалась от планов закупить несколько сотен вышиванок и рушников на общую сумму 1,53 миллиона гривен (3,7 миллиона рублей). Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава компании Евгений Кравцов.

«Рушники и вышиванки покупать не будем. Поставил задачу новому директору по закупкам Сергей Довгаленко сделать полный аудит процедур закупок УЗ. И отдельно — аудит известного профильного филиала "Центр сервисного обеспечения", который славится удивительными заказами», — написал он.

31 июля портал «Залізниця без корупції» сообщил, что «Укрзализныця» заключила два контракта с зарегистрированной в апреле компанией «Скорвеус» на закупку 200 вышиванок и 200 льняных полотенец. Стоимость каждого изделия, согласно документу, составляла около четырех тысяч гривен (10 тысяч рублей). Также отмечалось, что заказчик отклонил заявку торгового дома «Эней», который предлагал исполнить контракт по цене в три раза ниже утвержденной.

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