Россия разъяснила свое предложение Украине по газу

Российская компания «Газпром» предлагает украинскому «Нафтогазу» отказаться от взаимных финансовых претензий. Именно это подразумевает «нулевой вариант» мирового соглашения между сторонами, пояснил министр энергетики России Александр Новак, пишет РИА Новости.

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Предложение было озвучено по итогам сентябрьских трехсторонних консультаций по газу между Россией, Украиной и Еврокомиссией.

Российская компания по итогам арбитражных споров с «Нафтогазом» по контрактам на транзит и на поставку топлива от 2009 года должна украинской стороне 2,6 миллиарда долларов. В Москве с решением арбитража не согласны и считают, что суд по двум связанным друг с другом контрактам принял решение «с абсолютно разной логикой». Россия настаивает, что баланс интересов был нарушен.

Ранее «Нафтогаз» сообщил, что долг «Газпрома» перед Украиной по решениям Стокгольмского арбитража вырос до 2,817 миллиарда долларов с учетом процентов.

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