«Нафтогаз» удвоил прибыль за счет России

Чистая прибыль «Нафтогаза» с января по июнь 2019 года выросла в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это произошло в том числе за счет роста транзита российского газа, сообщает «Интерфакс-Украина».

За шесть месяцев компания заработала 24,7 миллиарда гривен (почти миллиард долларов). До налогообложения прибыль составила 31,9 миллиарда гривен.

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В пресс-службе «Нафтогаза» отметили, что основой роста доходности, помимо увеличения прокачки российского газа в Европу, стало «улучшение финансового результата сегментов "Интегрированный газовый бизнес"».

Наибольшая доля дохода за указанный период пришлась на внутренний рынок — 89,616 миллиарда гривен, что меньше, чем годом ранее (95,391 миллиарда). А вот доходы от России и Европы выросли — 39,781 миллиарда против 35,211 миллиарда гривен и 1,362 миллиарда против 1,251 миллиарда соответственно.

Отметим, что в связи с судебным ограничением права «Газпрома» использовать европейский газопровод Opal, транзит российского газа через Украину в сентябре увеличился. В настоящее время стороны ведут переговоры о заключении нового газового контракта на транзит после 2019 года. В ходе первых консультаций, которые состоялись 19 сентября, Киев и Евросоюз предложили заключить долгосрочный контракт с прописанным минимальным объемом использования, а Россия хотела бы подписать договор на год. Очередной раунд переговоров пройдет в октябре.

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