«Нафтогаз Украины» рассказал о переговорах с Россией под присмотром Европы

Россия и Украина пока не смогли достичь каких-либо договоренностей по вопросу о транзите российского газа на переговорах с участием Евросоюза. Об этом написал в Facebook исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко.

«Как и ожидалось, до переговоров так и не дошли — российская сторона пока не принимает консолидированную позицию европейской и украинской стороны, отказ от выполнения решения Стокгольмского арбитража не может быть предпосылкой начала переговоров по новому контракту на транзит», — отметил Витренко.

По его словам, Украине стоит подготовиться к прекращению транзита газа по своей территории с 1 января.

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Трехсторонние переговоры в Брюсселе состоялись 19 сентября. В них приняли участие замглавы Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович, глава «Нафтогаза» Андрей Коболев, министр энергетики Украины Алексей Оржель, а также его российский коллега Александр Новак и глава «Газпрома» Алексей Миллер. Украинская сторона отмечала, что надеется договориться о будущем транзите уже в рамках этой встречи.

В свою очередь Новак заверил, что Россия гарантирует поставки газа в Европу и после 2020 года при условии, что Украина имплементирует в свои законы европейские нормы. В таком случае оператор газотранспортной системы (ГТС) страны обязан будет выставлять мощности на аукцион, где их сможет выкупать «Газпром».

Также Новак рассказал, что предложил Киеву возобновить прямые закупки российского газа, отказавшись от нынешних реверсных поставок через Европу.

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