Россия согласилась сохранить транзит газа через Украину

Россия гарантирует поставки газа европейским потребителям с 2020 года и готова использовать для этого украинскую газотранспортную систему. Об этом в четверг, 19 сентября, передает РИА Новости со ссылкой на заявление министра энергетики России Александра Новака.

По словам главы ведомства, для этого украинской стороне придется имплементировать европейские энергетические нормы в свои законы. В таком случае бронирование транзитных мощностей Украины со стороны России может быть как краткосрочным, так и долгосрочным. При этом конкретные объемы транзита стороны не обсуждали, сказал министр.

Помимо этого, российская сторона предложила временно продлить действующий транзитный контракт, который истекает 31 декабря. Как отметили в Минэнерго, у Москвы нет уверенности в том, что имеются гарантии имплементации Киевом европейского законодательства.

Новак выразил уверенность, что стороны найдут все решения, чтобы поставки газа в Европу с 1 января 2020 года не прекращались. Он добавил, что Москва, Киев и Брюссель договорились продолжить трехсторонние консультации через месяц.

Ранее сообщалось, что Украина к 1 января должна принять европейские энергетические нормы как член Европейского энергетического сообщества. В этом случае страна обязана проводить аукционы на резервирование своих транзитных мощностей. Если это произойдет, России не обязательно иметь транзитный контракт с Украиной — «Газпрому» достаточно будет выкупать мощности газотранспортной системы для краткосрочных и среднесрочных поставок.

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