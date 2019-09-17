Украина приготовилась зимовать с газом

Запасы газа в хранилищах Украины на 4 миллиарда кубометров выше прошлогодних. Об этом говорится в сообщении «Нафтогаза», опубликованном в Facebook.

В компании заключили, что страна обеспечена газом на предстоящую зиму. «Все эти меры позволяют нам быть уверенным в том, что зима в Украине будет теплой, независимо от действий "Газпрома"», — заключил топ-менеджер компании Андрей Фаворов.

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В начале сентября стало известно, что в подземные хранилища на Украине закачали свыше 18,7 миллиарда кубометров голубого топлива, это стало максимальным уровнем за последние семь лет.

Украина накапливает газ в хранилищах на фоне неопределенности по договору о транзите с Россией, срок которого истекает в конце текущего года. Киев настаивает на долгосрочном контракте, Москва выступает за продление действующего соглашения на год, окончательное решение пока не принято. К концу 2019-го Россия планирует запустить газопроводы «Северный поток-2» и «Турецкий поток», которые пройдут в обход Украины. В «Нафтогазе» говорили, что готовятся к полному прекращению транзита из России.

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