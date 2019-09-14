Украинцы предпочли дрова газу

Украинцы отказываются от газового отопления в пользу дров. К такому заключению в эфире телеканала «112 Украина» пришел директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений Академии наук Украины Валентин Землянский, передает РИА Новости.

По его словам, отказ населения от газа — это не переход на альтернативные источники тепла, а следствие продолжающегося падения уровня жизни.

9 сентября стало известно, что Украина запаслась газом перед зимой. В подземные хранилища закачали свыше 18,7 миллиарда кубометров голубого топлива, это стало максимальным уровнем за последние семь лет.

Россия и Украина заключили договор о транзите газа в 2009 году. Срок действия десятилетнего договора истекает 31 декабря 2019 года. К этому моменту Россия планирует запустить газопроводы «Северный поток-2» и «Турецкий поток», которые пройдут в обход Украины. В «Нафтогазе» говорили, что готовятся к полному прекращению транзита из России.

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