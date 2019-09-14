Бывший СССР
 
Последние новости
«Северный поток» ограничили
Трамп прикрылся национальными интересами и снова запретил торговать с Кубой
Умер певец Эдди Мани
У крыс увидели потребность в развлечениях
Начальника Сноудена рассмешила кража секретов
На Украине вспомнили о голосовании за союз с Россией
Трамп выбрал любимого диктатора
Продюсер «Ласкового мая» рассказал о последней стадии рака мозга у Заворотнюк
Полуголая Собчак станцевала на своей свадьбе под «Войди в меня»
Новости партнеров

Украинцы предпочли дрова газу

Перейти в «Мою Ленту»

Украинцы отказываются от газового отопления в пользу дров. К такому заключению в эфире телеканала «112 Украина» пришел директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений Академии наук Украины Валентин Землянский, передает РИА Новости.

По его словам, отказ населения от газа — это не переход на альтернативные источники тепла, а следствие продолжающегося падения уровня жизни.

9 сентября стало известно, что Украина запаслась газом перед зимой. В подземные хранилища закачали свыше 18,7 миллиарда кубометров голубого топлива, это стало максимальным уровнем за последние семь лет.

Россия и Украина заключили договор о транзите газа в 2009 году. Срок действия десятилетнего договора истекает 31 декабря 2019 года. К этому моменту Россия планирует запустить газопроводы «Северный поток-2» и «Турецкий поток», которые пройдут в обход Украины. В «Нафтогазе» говорили, что готовятся к полному прекращению транзита из России.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Импорт газа на Украину достиг исторического максимума
«Газпром» поманил Украину скидкой на газ
Украина запаслась газом перед зимой
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:02Сегодня

«В украинские батальоны шел всякий сброд»

Посланцы Кадырова и дикие ополченцы: воспоминания военкора о начале войны в Донбассе
04:24Сегодня

На Украине вспомнили о голосовании за союз с Россией

22:1913 сентября

В отношениях между Россией и Украиной увидели оттепель

21:4413 сентября

«Ценный свидетель» по делу о сбитом «Боинге» остался свидетелем

Бывший СССР00:01 9 сентября

«Они долго были на передовой, и у них крыша поехала»

Воспоминания российского военкора о самых страшных днях войны в Донбассе
20:5913 сентября

Порошенко объяснил роспуск ЦИК Украины происками России

20:1413 сентября

Глава ДНР рассказал об интеграции с Россией

19:4413 сентября

Освобожденных украинских моряков допросили по делу о госизмене Порошенко

Бывший СССР00:0331 августа

Вся королевская рать

Зеленский полностью подчинил себе власть на Украине. Кто будет править вместе с ним?
19:3313 сентября

Зеленский ответил на коронный вопрос Дудя о Путине

19:0113 сентября

Зеленский назвал условия выполнения соглашений по выборам в Донбассе

17:2713 сентября

Сенцов подарил Зеленскому банку из российской тюрьмы

Россия
Россияне потребовали от благотворителей найти новое место для приюта из-за «вони»
«Глубоко травмированные, тревожные люди»
Россияне не могут стать счастливыми. Почему в этом виноват СССР?
Российский священник объяснил совет «остудить пукан» в соцсети
«Его органы и системы не готовы»
Зачем в России пытаются спасать детей, у которых почти нет шансов выжить и быть здоровыми
Синоптики оставили в секрете сроки наступления бабьего лета в России
Двойная жизнь агента Смоленкова
Как сотрудник Кремля работал на США и торговал секретами
Россия потребует «железных договоренностей» на встрече по Донбассу
Все материалы
Мир
Сноуден тайно женился в России
«Наследники Гитлера рвутся к власти»
 
Обнаружена неизвестная смертельная болезнь
«Мы добьемся правды»
Американцы хотят узнать все о терактах 11 сентября. На их стороне пожарные и ученые
В американской больнице муравьи насмерть закусали ветерана
«Не думаю, что Бог простит»
Священники превратили тропический остров в царство разврата. Их жертвы молчали десятки лет
Объяснена утечка о деле шпиона Смоленкова
Все материалы
Бывший СССР
Украинцы предпочли дрова газу
«В украинские батальоны шел всякий сброд»
Посланцы Кадырова и дикие ополченцы: воспоминания военкора о начале войны в Донбассе
На Украине вспомнили о голосовании за союз с Россией
Украина приостановила разрыв отношений с Россией
После смены власти в Киеве российский МИД надеется на потепление
В отношениях между Россией и Украиной увидели оттепель
«Они долго были на передовой, и у них крыша поехала»
Воспоминания российского военкора о самых страшных днях войны в Донбассе
«Ценный свидетель» по делу о сбитом «Боинге» остался свидетелем
Все материалы
Экономика
«Северный поток» ограничили
Русский стандарт
В российскую экономику никто не верил. Теперь в нее вложат миллиарды
Трамп прикрылся национальными интересами и снова запретил торговать с Кубой
Не доставляет
«Почта России» замахнулась на мировое лидерство, но не может дать россиянам самое важное
Медведев раскрыл условия сокращения рабочей недели
Михаил ХардиковБайкальский десант
Компания En+ Group провела экологическую акцию «360»
В России попросили поднять цену на водку
Все материалы
Силовые структуры
Место предполагаемого изнасилования дознавательницы из Уфы попало на видео
Владимир Ионесян«Он перестал быть человеком»
Маньяк по кличке Мосгаз стал кошмаром столицы. Его хотели казнить на Красной площади
ФСБ поймала главного прокурора Башкирии на прослушке чужой жены
Захарий Калашов«Его приемы лихих 90-х устарели»
Лидер преступной России проиграл войну азербайджанскому вору. Мир криминала ждут перемены
Безупречный полицейский начальник устроил крупное ДТП под Москвой
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Генерал МВД получил уголовное дело из-за махинаций с больничным
Все материалы
Наука и техника
У крыс увидели потребность в развлечениях
Среди бессмертных
Эти существа создали всю сложную жизнь на Земле. Ученые впервые узнали, как они выглядят
Sony отказалась продавать «русофобскую» Call of Duty в России
Оно вам надо
Apple представила самый мощный телефон в мире: презентация новых iPhone
Названы главные новые смартфоны года
Зловещая тишина
Инопланетяне не подают признаков жизни, но их упорно ищут. Чем это грозит человечеству?
Российские сверхзвуковые «Ониксы» улучшат
Все материалы
Спорт
Семин вступился за затравленного из-за прически ученика и извинился за взрослых
Маргарита Мамун«Пошла ты со своей нежностью, скотина такая!»
Российские гимнастки — лучшие в мире. Почему их годами унижают и оскорбляют тренеры
Футболист отказался реагировать на сексуальный танец жены и озадачил фанатов
Дэнни Дринкуотер«Ломайте ему ноги»
Он стал чемпионом Англии, но потерял место в сборной, запил и скатился на дно
Бразилец из сборной России сравнил правила пьянки на родине и в России
Охота на «сорок»
Главные интриги пятого тура АПЛ, на которых можно заработать
«Барселона» переключится с Неймара на Мбаппе
Все материалы
Культура
Умер певец Эдди Мани
Нео, мой Нео
Этот фильм навсегда изменил кино. Теперь «Матрица» возвращается
Продюсер «Ласкового мая» рассказал о последней стадии рака мозга у Заворотнюк
Фли и Курт Кобейн«Почему ты такой странный?»
Вечный аутсайдер, поэт-шизофреник, любимый певец Кобейна: умер Дэниел Джонстон
В культурный норматив школьника включили Nirvana и Виктора Цоя
Спотыкач, одиночество и самый тучный динозавр в мире
Лучшие детские книги сентября
Звезде «Отчаянных домохозяек» вынесли приговор за крупную взятку
Все материалы
Интернет и СМИ
Первый канал изменил систему голосования в шоу «Голос»
Не поубиваешь — не поешь
Эти снимки у одних вызывают отвращение, у других — голод. И отражают человеческую сущность
Ведущий попытался отгадать секретный ингредиент в блюде и испытал отвращение
«Сделал мое детство и деградировал»
«Ералаш» стал культовым для нескольких поколений. Но что с ним стало сейчас?
Сотрудники комнат страха рассказали о самых действенных способах напугать людей
«Моя жизнь интереснее любой книги»
Репортер бросил работу ради порно и свободной любви. Спустя годы он ни о чем не жалеет
На россиянах проверят новое оборудование для блокировки Telegram
Все материалы
Ценности
Украинка сняла самую молодую миллиардершу в мире для обложки Playboy
Сетки, стразы и чулки
Мужчины выпячивают женственность, а женщины — грудь: как прошла Неделя моды в Нью-Йорке
Самая молодая миллиардерша примерила белье сестры и разозлила фанатов
Под покровом
Почему хиджаб стал популярным по всему миру и кто на этом зарабатывает
Гостью свадьбы обругали за попытку перещеголять невесту откровенным нарядом
Антуан Жан Гро. «Наполеон на Аркольском мосту»«Не мойся. Через восемь дней приеду»
Любимая жена-изменщица, бриллианты и обжорство: роскошная жизнь Наполеона
Школьника выгнали с уроков за модные кеды
Все материалы
Путешествия
Пассажир закинул голые ноги на столик в самолете и вызвал омерзение у попутчиков
Горное убежище
Когда-то тут строили бункеры. Миллиардер превратил это место в рай для туристов
Турист споткнулся по дороге в туалет и умер в Таиланде
Саарбург«Залипаешь и не можешь оторваться»
Как выглядит другая Германия, о которой туристы не подозревают
Иностранцы стали чаще приезжать в Россию
«Купи осьминога — порадуй тещу!»
Как россиянину развлечься в самых укромных уголках Италии
Молодой пассажир самолета притворился стариком-инвалидом и попался
Все материалы
Из жизни
Орел насмерть заклевал ребенка
In this Sept. 18, 2013 file photo, law enforcement officials from multiple agencies examine the two cars pulled from Foss Lake, in Foss, Okla. The state medical examiner released autopsy reports identifying two of the bodies as 16-year-old Jimmy Allen Williams and 42-year-old Cleburn Hammack. They were among the remains of six bodies found the in two cars«Это безумно пугает»
На дне озер иногда скрываются страшные тайны. Их раскрывают случайные люди
Паук со смертельным ядом поймал превосходящую его в размерах мышь
Самый страшный зверь
Бегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
Мать двоих детей похудела вдвое и изменилась до неузнаваемости
«У многих в России все идет по накатанной»
История россиянки о жизни в Швеции, Таиланде и Германии
Две жены избили мужа за желание обзавестись третьей
Все материалы
Месяц живем с Volvo XC40: часть первая
Знакомимся с «лучшим европейским автомобилем» и проверяем, насколько он на самом деле крут
Франкфурт-2019: автомобили будущего
Самые интересные концептуальные автомобили Франкфуртского моторшоу
Премьеры Франкфурта 30, 40 и 50 лет назад
Несколько очень важных моделей, чей путь начался с подиумов автосалона во Франкфурте
Франкфурт-2019: главные новинки
Самые важные и интересные автомобили главного автосалона осени
Land Rover вернул на дорогу выставочный внедорожник 1948 года
Новый Toyota RAV4 провалил лосиный тест
Раскрыты подробности о новом седане Cadillac CT4
Все материалы
Дом
Риелтор взялся продать квартиру и «случайно» оформил ее на себя
Нашпионил
В какой роскоши живет в США сбежавший из России информатор Олег Смоленков
Тарифы ЖКХ рассчитают по-новому
«Мы смотрим, шепелявит человек или заикается»
Сотрудница банка о том, как на самом деле выдают ипотеку в России
Льготная ипотека на Дальнем Востоке обойдется России в миллиарды рублей
Стильно, модно, безнадежно
Это самая лучшая в мире мебель. И она вызывает много вопросов
Поселиться в советском доме предложили за 50 тысяч евро в месяц
Все материалы
Нацпроекты
Своя колея
Сахалин избавился от японского наследия. На это ушло почти 100 лет
Полный бак
В России объявили войну мусору. Эффект почувствует каждый
На низком старте
Россияне жалуются на снижение доходов. Скоро это изменится
«В первичном звене провал»
Путин назвал главные проблемы российской медицины и рассказал, как их исправить
Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе
Курильщикам хотят урезать зарплату, лишить премий, а вместо курилок открыть уголки спорта
Выбраны регионы для создания научных центров по сельскому хозяйству
Оценено качество ремонта дорог в Сочи
Все материалы