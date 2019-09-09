Импорт газа на Украину достиг исторического максимума

Импорт газа на Украину из стран Европы достиг исторического максимума в 69,1 миллиона кубометров в сутки. Об этом сообщил гендиректор ООО «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон в своем Facebook.

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Запасы газа в подземных хранилищах Украины достигли максимального уровня за последние семь лет и превысили 18,7 миллиарда кубометров. Украинская сторона закачивает в день по 78 миллионов кубометров.

Ранее 9 сентября глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что вопрос прямых поставок газа на Украину для России является первоочередным и более важным, чем заключение нового транзитного договора. Он сообщил, что Россия готова предоставить Украине скидку в размере 25 процентов в обмен на заключение прямого договора о поставках.

Украина прекратила закупать российский газ еще в 2015 году, перейдя на реверсные поставки из Европы. Действующий транзитный контракт истекает 31 декабря 2019 года, и стороны пока не договорились о возобновлении соглашения. Следующая трехсторонняя встреча по газу с участием России, Украины и Еврокомиссии может состояться 19 сентября в Брюсселе. Информацию подтвердил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович. Он назвал переговоры позитивным сигналом.

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