Украина запаслась газом перед зимой

Запасы газа в подземных хранилищах Украины превысили 18,7 миллиарда кубометров. Об этом говорится в сообщении пресс-службы «Нафтогаза» на странице в Facebook. В компании уточнили, что в день закачивается по 78 миллионов кубометров газа. Это стало максимальным уровнем за последние семь лет.

В конце августа помощник президента Украины Владимира Зеленского — Андрей Герус — сообщил, что предстоящая зима может оказаться непростой для страны из-за трудностей с транзитом российского газа. «Такие истории на Украине уже происходили, и мы хотели бы, чтобы это никогда не повторялось и компании держали достаточные запасы угля на складах, особенно накануне трудной зимы», — сказал он.

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Россия и Украина заключили договор о транзите газа в 2009 году. Срок действия десятилетнего договора истекает 31 декабря 2019 года. К этому моменту Россия планирует запустить газопроводы «Северный поток-2» и «Турецкий поток», которые пройдут в обход Украины. В «Нафтогазе» говорили, что готовятся к полному прекращению транзита из России.

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