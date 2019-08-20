Украине предрекли тяжелую зиму из-за проблем с российским газом

Предстоящая зима может оказаться трудной для Украины из-за трудностей с транзитом российского газа. Об этом заявил представитель президента Владимира Зеленского Андрей Герус в эфире телеканала «Наш», опубликованном на YouTube.

По словам Геруса, на данный момент запасы угля на складах малы, однако компании тепловой генерации не должны использовать этот факт для повышения тарифов.

«Такие истории на Украине уже происходили, и мы хотели бы, чтобы это никогда не повторялось, и компании держали достаточные запасы угля на складах, особенно накануне трудной зимы, когда у нас есть определенные споры с "Газпромом" по транзиту газа», — заявил Герус.

Россия и Украина заключили контракт на транзит газа в 2009 году. Срок действия десятилетнего договора истекает 31 декабря 2019 года. К этому моменту Россия планирует запустить газопроводы «Северный поток-2» и «Турецкий поток», которые пройдут в обход Украины.

Из-за этого в Киеве опасаются, что газотранспортная система страны с 2020 года окажется невостребованной. Кроме того, с остановкой транзита Украина может столкнуться с техническими проблемами в работе газотранспортной системы, для которой помимо газа, необходимого для потребления, нужен и буферный газ, не подлежащий отбору.

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