Украина договорилась купить газ у тайного поставщика

«Нафтогаз» объявил, что законтрактовал на первый квартал 2020 года 450 миллионов кубометров газа у «крупного международного трейдера», причем поставки не зависят от действий «Газпрома». Кто именно станет поставщиком, в пресс-релизе компании умалчивается.

Глава газового бизнеса «Нафтогаза» Андрей Фаворов подчеркнул, что компания закачала дополнительные объемы газа в хранилища и подготовила систему к работе без транзита.

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Сейчас на Украине рассматривают еще несколько предложений крупных европейских трейдеров, чтобы воспользоваться ими в 2020 году в случае коммерческой целесообразности.

Ранее пресс-служба «Нафтогаза» сообщила, что запасы газа в подземных хранилищах Украины превысили 18,7 миллиарда кубометров. Это рекордный уровень за семь лет.

C 2021 года польские власти хотели бы поставлять на Украину до шести миллиардов кубометров регазифицированного сжиженного природного газа (СПГ), полученного из США. Для этого Киеву необходимо построить новый газопровод до границы, потому что нынешних мощностей на такой объем не хватит.

В декабре 2019 года истекает договор о транзите российского газа через Украину. Стороны договорились начать переговоры о новом контракте. Это стало особенно актуальным для России в связи с тем, что Европейский суд ограничил «Газпрому» доступ к газопроводу Opal, сухопутному продолжению «Северного потока».

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