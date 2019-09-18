Раскрыты намерения Украины по газу

Украина собирается 19 сентября предложить России на трехсторонних газовых переговорах в Брюсселе заключить новый десятилетний контракт на транзит газа до 2030 года. Об этом заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, пишет ТАСС.

Минимальный объем поставок по газопроводу, согласно предложению Киева, должен составить 60 миллиардов кубометров газа в год. Москве также предложат прописать возможность увеличения объема прокачиваемого газа до 90 миллиардов кубометров. Ранее такие условия по продлению транзитного контракта уже озвучивал зампредседателя Еврокомиссии Марош Шефчович. Украинская сторона тогда заявила, что если Москве такой вариант не подходит, то Киев готов выслушать встречные предложения.

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Россия, по неофициальным данным, со своей стороны не готова заключать новый десятилетний транзитный контракт с Украиной и намерена добиваться краткосрочного договора сроком на год. Это, с одной стороны, позволит достроить «Северный поток-2» в обход Украины, с другой — лишить Киев статуса основного транзитера российского газа.

Между тем неназванный представитель в европейском энергетическом секторе ранее заявил, что Москве не обязательно иметь транзитный контракт с Киевом, чтобы поставлять газ через украинскую территорию с 2020 года. Украина, которая к 1 января должна принять европейские энергетические нормы как член Европейского энергетического сообщества, обязана будет проводить аукционы на резервирование своих транзитных мощностей. Российский «Газпром» сможет их выкупать для осуществления краткосрочных и среднесрочных поставок.

Действующий десятилетний транзитный контракт с Украиной истекает 31 декабря 2019 года. Россия к этому моменту планировала запустить «Северный поток-2», который пройдет по дну Балтийского моря напрямую в Германию в обход Украины. Однако завершение строительства объекта в срок оказалось под угрозой из-за позиции Дании, которая не выдает разрешение на прокладку труб на морском участке своей территории.

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