Стало известно о возможном транзите газа из России в ЕС без контракта с Украиной

Россия сможет поставлять газ в Евросоюз в 2020 году без нового контракта с Украиной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в европейском энергетическом секторе.

По словам источника, Украина как член Европейского энергетического сообщества обязана имплементировать в своем законодательстве соответствующие энергетические нормы к 1 января 2020 года. В частности, речь идет об изменении порядка проведения аукционов на резервирование транзитных мощностей. Оператор газотранспортной системы Украины будет обязан выставлять на аукцион свои транзитные мощности. В свою очередь, «Газпром» сможет их выкупать для осуществления краткосрочных и среднесрочных поставок.

Принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на свой источник также подтверждает эту информацию. По его словам, Евросоюз может предложить такой вариант поставок России.

Действующий транзитный контракт России и Украины истекает в декабре 2019 года. Стороны пока не начали переговоры о проведении нового, трехсторонняя встреча с участием ЕС назначена на 19 сентября.

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