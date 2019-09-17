«Северный поток-2» назвали угрозой для Европы

Польша и Литва считают газопровод «Северный поток-2» угрозой энергетической безопасности Центральной и Восточной Европы. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, сделанное в ходе пресс-конференции с премьер-министром Литвы Саулюсом Сквернялисом.

Он отметил, что в целом Варшава и Вильнюс занимают очень схожую позицию в отношении газопровода, который должен пройти по дну Балтийского моря из России в Германию.

Польша традиционно выступает против излишней зависимости Европы от экспорта энергоресурсов из России, а также настаивает на продолжении транзита газа в Европу через Украину с 2020 года, когда перестанет действовать нынешний транзитный контракт Москвы и Киева.

В сентябре Варшава через суд уже добилась сокращения прокачки Россией газа через газопровод Opal (сухопутное продолжение «Северного потока» по территории Германии). Это вынудило Москву увеличить прокачку через украинскую территорию. Одновременно решение суда может ударить по «Северному потоку-2», поскольку Москве после этого прецедента будет сложно согласовать с Еврокомиссией приемлемый режим использования нового газопровода.

Под вопросом и завершение строительства «Северного потока-2» в срок. Причиной стала позиция Дании, которая отказывается согласовать заявку на строительство морского участка на своей территории. Так, судно Solitaire, которое укладывает трубы для газопровода по дну Балтийского моря, уже приближается к границам королевства. Если Копенгаген не даст свое положительное решение, то график строительства будет сорван.

В августе Reuters сообщило, что строительство может задержаться на восемь месяцев и тогда его стоимость возрастет на 660 миллионов евро. Плановый бюджет проекта составляет 9,5 миллиарда евро.

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