«Северному потоку-2» предсказали патовую ситуацию

Судно Solitaire, которое укладывает трубы по дну Балтийского моря в рамках реализации проекта «Северный поток-2», приближается к Дании. Страна осталась единственной, где пока не было дано разрешение на прохождение морского участка, напоминает Reuters. Планируется, что корабль доплывет до Дании в начале октября.

Операторы проекта сообщили агентству, что строительство ведется в рамках графика, и выразили надежду на то, что Копенгаген даст свое разрешение до того, как Solitaire доплывет до датских границ. «Мы следуем плану, и мы абсолютно точно соблюдаем график», — констатировал пресс-секретарь проекта Ульрих Лиссек.

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В начале сентября член Европейской комиссии по вопросам конкуренции, датский политик Маргрете Вестагер, объявила, что в «Северном потоке-2» нет необходимости. По ее словам, это не европейский проект, а Европа нуждается в газовой инфраструктуре.

«Северный поток-2» должен пройти по дну Балтийского моря и соединить Россию и Германию в обход транзитных государств, в том числе Украины, Белоруссии и Польши. Предполагается, что газ по нему пустят до 31 декабря, однако возможен перенос сроков из-за позиции Копенгагена, который до сих пор не согласовал заявку на прохождение морского участка.

В начале августа Reuters сообщало, что строительство может задержаться на восемь месяцев, а его стоимость в этом случае увеличится на 660 миллионов евро (около 740 миллионов долларов). Плановый бюджет проекта составляет 9,5 миллиарда евро (10,6 миллиарда долларов). Официальный представитель оператора проекта Nord Stream 2 Стеффен Хартман информацию о дополнительных расходах не подтвердил.

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