В Германии заговорили о попытке вытеснить Россию с рынка газа

Решение Европейского суда об отмене расширения доступа «Газпрома» к мощностям газопровода Opal, принимающего газ «Северного потока», носит политический характер. Таким мнением поделился глава германо-российской группы в немецком бундестаге, депутат от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Робби Шлунд, передает РИА Новости.

«Есть намерение, искусственно сокращая объемы транзита, повысить цену на российский газ, чтобы сделать американский сжиженный газ более конкурентоспособным», — считает он. По его словам, решение суда способно привести в большей мере к рыночной деформации и удорожанию ресурсов для Европы, нежели чем к равенству. Он заявил, что таким образом Россию пытаются дискредитировать и частично вытеснить с рынка.

Собеседник агентства подчеркнул, что Германии необходимы бесперебойные поставки газа из России для безопасности населения и «экономического мотора» страны. Именно поэтому, в интересах собственного государства, АдГ поддерживает «Северный поток-1» и «Северный поток-2», пояснил он.

«Только в том случае, если запасы газа, а также возможности по замене другими источниками энергии будут четко обеспечены для нашей страны, мы будем удовлетворены», — заключил Шлунд.

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10 сентября суд ЕС по иску Польши отменил решение Еврокомиссии (ЕК) от 2013 года. Согласно этому решению, «Газпрому» предоставлялся доступ к 90 процентам мощностей газопровода Opal (сухопутное продолжение «Северного потока» по территории Германии). Суд решил, что полный доступ к газопроводу может снизить транзит российского газа через Польшу и что своим решением ЕК нарушила принцип энергетической солидарности ЕС.

Газопровод построен на 75 процентов. Операторы проекта обещают, что работы будут завершены в срок и первый газ пустят 31 декабря. Сроки могут затянуться из-за Дании: страна до сих пор не согласовала заявку на прохождение морского участка.

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