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10:05, 20 июля 2026Моя страна

13-летняя атлетка совершила подвиг ради спасения любимых

13-летняя атлетка спасла бабушку из затопленного дома во время паводка под Пермью
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: RT

Девочка совершила подвиг и спасла бабушку из затопленного дома под Пермью. RT поговорил с матерью школьницы, не сдавшейся в критический момент и неожиданно ставшей настоящим героем.

Наталья сообщила, что ее 13-летняя дочь Ксюша занимается легкой атлетикой. В тот вечер она осталась отдыхать на даче в селе Мостовая. Россиянки устроили недолгий звонок по видеосвязи и затем ушли спать. Но вскоре из-за сильной грозы начался паводок, причем настолько сильный, что их дом в низине оказался в опасности.

Подростка и ее бабушку семья просила выйти из дома и подняться на возвышенность в селе, но было поздно — те не могли ничего сделать из-за сильного потока воды. Наталья указала, что довольно быстро вода начала доходить до уровня окон, так что времени на спасение было катастрофически мало.

У пожилой женщины началась паника. «Ксюша, мы с тобой не выживем», — говорила пенсионерка и готовилась к худшему, но девочка не захотела сдаваться.

В тот момент россиянки находились на веранде, и с нее можно было добраться до чердака по лестнице. Подросток выбила стекло и, оказавшись на лестнице, начала вытаскивать бабушку из воды. RT пишет, что все осложнялось тяжестью мокрой одежды, но девочка смогла спасти 80-килограммовую женщину.

Когда специалисты МЧС приехали на место, девочка прежде всего просила спасти ее любимых — бабушку и их дворовую собаку по кличке Умка. Удалось, как отмечается, вытащить всех троих.

Ранее пожилую пару спасли после восхождения на пик Любви. Инцидент произошел возле поселка Аршан в 200 километрах от Байкала.

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