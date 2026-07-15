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17:15, 15 июля 2026Моя страна

Пожилую пару спасли после восхождения на Пик Любви

Пожилой паре, оступившейся при восхождении на Пик Любви, помогли спасатели
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: RossHelen / Shutterstock / Fotodom  

В Бурятии пожилые мужчина и женщина оступились на склоне во время восхождения к Пику Любви и скатились вниз. Об этом сообщает газета «Номер один».

Инцидент произошел вечером 14 июля. Пожилая пара поднималась на популярную вершину в поселке Аршан. В какой-то момент оба туриста потеряли равновесие на крутом участке и упали, покатившись по склону. В результате падения у женщины диагностировали вывих плеча, а у мужчины — рваные раны лица. Идти самостоятельно они не могли.

Спасатели оперативно выехали на место и пешком добрались до пострадавших, оказали им первую помощь и сопроводили в поселок Аршан, где передали бригаде врачей. В ведомстве не уточнили возраст спасенных, но отметили, что их состояние оценивается как удовлетворительное, а сама гора, несмотря на романтичное название, требует от туристов осторожности и хорошей физической подготовки.

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