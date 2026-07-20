На Украине Федорова обвинили в лоббировании интересов приближенных производителей

Золотарева: Федоров лоббировал интересы производителя беспилотников Skyfall

Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров лоббировал интересы производителя беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Skyfall. Об этом заявила блогер Екатерина Золотарева, передает Telegram-канал «Политика Страны».

«Блогер Екатерина Золотарева утверждает, что Федоров был связан с интересами производителя беспилотников Skyfall и его руководителя Александра Конотопского и лоббировал его продукцию на посту главы Минобороны», — говорится в публикации.

По словам блогера, при Федорове компания получила крупнейшие многомиллиардные заказы от государства. Также новые критерии оценки производителей были выстроены в ее интересах.

Ранее была названа возможная причина увольнения главы Минобороны Украины. Сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский мог принять решение об отставке главы Минобороны Михаила Федорова из-за его возросшей популярности.

