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09:50, 20 июля 2026Бывший СССР

На Украине Федорова обвинили в лоббировании интересов приближенных производителей

Золотарева: Федоров лоббировал интересы производителя беспилотников Skyfall
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров лоббировал интересы производителя беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Skyfall. Об этом заявила блогер Екатерина Золотарева, передает Telegram-канал «Политика Страны».

«Блогер Екатерина Золотарева утверждает, что Федоров был связан с интересами производителя беспилотников Skyfall и его руководителя Александра Конотопского и лоббировал его продукцию на посту главы Минобороны», — говорится в публикации.

По словам блогера, при Федорове компания получила крупнейшие многомиллиардные заказы от государства. Также новые критерии оценки производителей были выстроены в ее интересах.

Ранее была названа возможная причина увольнения главы Минобороны Украины. Сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский мог принять решение об отставке главы Минобороны Михаила Федорова из-за его возросшей популярности.

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