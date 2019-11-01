ЛНР и Украина развели войска в Донбассе

Ополченцы самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) завершили отвод сил и средств в районе населенного пункта Золотое в Донбассе. Об этом сообщает Народная милиция ЛНР, передает РИА Новости.

«Сегодня, 1 ноября, Народная милиция завершила в соответствии с планом-графиком, согласованным в Минске, возобновленный процесс разведения сил и средств на участке номер 2 "Золотое". О чем было сообщено представителям миссии ОБСЕ, осуществлявшим мониторинг на участке разведения сил и средств. Мы ждем информации от миссии ОБСЕ о ситуации с разведением на украинской стороне», — заявил руководитель представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня Михаил Филипоненко.

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30 октября представители самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заявили, что к линии соприкосновения прибыли дополнительные группы украинских радикалов для срыва процесса мирного урегулирования конфликта. Ранее глава ДНР Денис Пушилин объявил о начале военных учений в связи с угрозой дестабилизации ситуации в зоне конфликта.

29 октября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил о начале отведения украинских сил и средств в районе Золотого. Он отметил, что в дальнейшем разведение войск состоится на всех согласованных ранее участках, в том числе в районе населенного пункта Петровское. В свою очередь, отведение войск от линии соприкосновения также начали непризнанные республики Донбасса.

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