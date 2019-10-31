Националисты и украинские силовики устроили перестрелку в Донбассе

Между украинскими силовиками и радикалами произошло вооруженное столкновение в Донбассе. Об этом заявили в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), передает РИА Новости.

«Нами отмечаются случаи задержания и разоружения радикалов, имеют место вооруженные столкновения с потерями с обеих сторон. Так, вчера на блокпосту в районе Николаевки [на подконтрольной Киеву территории] в ходе досмотра автомобиля "НИВА" было обнаружено три единицы АК-74», — заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Ринат Айгистов.

Он отметил, что радикалы отказались сдать оружие и пытались добиться силой разрешения на проезд в зону соприкосновения войск. Айгистов добавил, что в ходе возникшего конфликта было применено оружие, в результате чего двое националистов погибли. Кроме того, один украинский военнослужащий получил ранение средней тяжести.

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По словам Айгистова, между правоохранителями и украинскими националистами, выступающими против разведения сил и средств в Донбассе, начинается «открытое противостояние».

30 октября представители ДНР заявили, что к линии соприкосновения прибыли дополнительные группы украинских радикалов для срыва процесса мирного урегулирования конфликта. Ранее глава ДНР Денис Пушилин объявил о начале военных учений в связи с угрозой дестабилизации ситуации в зоне конфликта.

29 октября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил о начале отведения украинских сил и средств в районе Золотого. Он отметил, что в дальнейшем разведение войск состоится на всех согласованных ранее участках, в том числе в районе населенного пункта Петровское. В свою очередь, отведение войск от линии соприкосновения также начали непризнанные республики Донбасса.

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