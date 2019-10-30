Путин прокомментировал действия Зеленского в Донбассе

Президент России Владимир Путин прокомментировал политику украинского коллеги Владимира Зеленского в Донбассе. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам главы государства, ему сложно давать оценку действиям Зеленского, встретившегося с националистами в Донбассе. Он отметил, что затрудняется сказать, насколько правильно была выбрана форма общения на линии соприкосновения — «уговаривать людей, которые отказываются подчиняться его приказам».

Российский лидер добавил, что его украинский коллега не похож на националиста, однако выразил сомнение в том, что он сможет справиться с ними. «Важно, доведет ли конца Зеленский вопрос о разведении сил в Донбассе, от этого зависит урегулирование ситуации там», — отметил он.

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26 октября Зеленский прибыл в Золотое, чтобы обсудить с украинскими военнослужащими процесс отвода войск, который ранее согласовали представители контактной группы на переговорах в Минске. Главу государства встретили гостеприимно, но разговор так и не состоялся. Военнослужащие просили президента обратить внимание на акции «Нет капитуляции», участники которых выступают против отвода украинских военных от зоны конфликта.

Разведение сил в Донбассе должно было состояться 7 октября, однако в этот день Киев отменил начало процесса, а глава МИД Украины заявил, что необходимое семидневное перемирие было нарушено. В течение недели стороны сделали еще несколько попыток отвести войска, и каждый раз непризнанные ДНР и ЛНР подавали сигнал о готовности, но ответного сигнала со стороны Киева не было. 11 октября разведение было окончательно сорвано.

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