Зеленский назвал темы для обсуждений в «нормандском формате»

Президент Украины Владимир Зеленский назвал темы для обсуждений на предстоящей встрече в «нормандском формате». Прямую трансляцию его брифинга с журналистами ведет на YouTube канал «112 Украина».

По словам главы государства, основным вопросом станет перспектива ввода миротворцев в Донбасс и статус Крыма. Украинский лидер подчеркнул, что рассматривает ввод миротворцев в зону конфликта.

«Насчет Крыма. Неоднократно мы встречались со специалистами. Я постоянно поднимал вопрос, почему в "нормандском формате" не обсуждается Крым. Для меня "нормандский формат" — это возможность вернуть тему Крыма к обсуждению», — также заявил Зеленский.

«Если "нормандский формат" будет откладываться — если не будет разведения — мы будем искать другие форматы. Это Минск и прямые переговоры мои с президентом РФ [Владимиром Путиным]. Это уже один раз сработало», — объяснил стратегию действий украинский лидер.

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Кроме того, Зеленский сообщил, что не считает Минские соглашения безальтернативными. «[Пресс-секретарь российского президента Дмитрий] Песков говорит, давайте идти по Минску, все его подписали. А я так не думаю. Увидим, что будет трудно, ничего не меняется, — значит, надо что-то менять», — считает он.

Киев и самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики подписали «формулу Штайнмайера» 1 октября. Документ определяет механизм законодательного закрепления за Донбассом особого статуса через проведение местных выборов, а также содержит положения о возможной амнистии. Согласно договоренностям, легитимность выборов должна будет подтвердить ОБСЕ.

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