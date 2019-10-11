Зеленский прокомментировал свои разговоры с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что телефонные разговоры с его российским коллегой Владимиром Путиным, являются первым шагом к урегулированию конфликта на востоке Украины. Об этом он заявил в четверг, 10 октября, во время пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал «112 Украина» на YouTube.

«Я позвонил президенту Российской Федерации Владимиру Путину, у нас произошел обмен [заключенными]. Все звонки совершал я. С меня корона не упадет, и у меня ее, слава Богу, нет. Это и был первый шаг навстречу. Обе стороны должны хотеть закончить войну [в Донбассе], изменить риторику общения, перестать говорить, что "нас там нет"», — сказал украинский лидер, комментируя телефонные разговоры между президентами, которые состоялись в июле, а также в начале сентября.

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Также Зеленский выступил против обнародования стенограмм разговоров с Путиным, поскольку «это навредит людям». «Мои разговоры с президентом Российской Федерации подкреплены результатом — детальным и сложным. Мы могли бы друг друга поздравить, потому что наша команда сработала», — заявил он. По мнению Зеленского, публикация стенограмм приведет к прекращению его общения с российским лидером. «Будет ли у меня в дальнейшем возможность вернуть наших пленных потом? Нет, никогда. Я не играю ни в какие игры, которые связаны с жизнями людей», — заявил президент Украины.

Ранее 10 октября Зеленский заявил, что встреча с президентом России рассматривается на международном уровне только в «нормандском формате». Он отметил, что переговоры лидеров стран в двустороннем формате пока невозможны. «Об этом никто не говорит, потому что все против», — сказал Зеленский.

В октябре также стали известны ожидания Зеленского от предстоящей встречи с Путиным. Источники в его окружении сообщили, что президент Украины хочет лично услышать от российского коллеги, чего именно тот ждет от Киева. Кроме того, на встрече «нормандской четверки» Зеленский хочет понять, на какую поддержку президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель он может рассчитывать.

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