Скабеева ответила отказавшемуся общаться с ней Зеленскому

Ведущая программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Ольга Скабеева отреагировала на высказывание президента Украины Владимира Зеленского о том, почему он не хочет общаться с российскими журналистами. Скабеева выразила свое мнение по этому вопросу у себя в Telegram-канале.

Журналистка написала, что формат ее программы предполагает дискуссию, и припомнила Зеленскому его собственные слова о том, что необходимо вести диалог с президентом России Владимиром Путиным, президентом США Дональдом Трампом и Донбассом. «Так и давайте поговорим наконец. А то какая-то глупость: чего мы с Вами через посредников?» — задалась вопросом Скабеева.

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Она также высказалась о безопасности российских журналистов на Украине. «Согласитесь, президент страны, он ведь не зря президент. И может (наверняка) обеспечить безопасность на своей территории. Иначе, какое-то Сомали», — резюмировала Скабеева.

Она поблагодарила Зеленского за то, что он смотрит ее программу, и выразила готовность общаться. «Можем на нейтральной, например, территории. Ну или Вы приезжайте к нам. У нас безопасно!» — написала она.

Зеленский объяснил свое нежелание общаться с российскими журналистами во время пресс-конференции 10 октября. По словам президента, у него нет времени отвечать всем СМИ, которые «настроены не тепло к независимости Украины». Он подчеркнул, что это касается СМИ из любой страны. Также он назвал намерение Скабеевой приехать на Украину «опасным».

Ранее Владимир Путин выступил против того, чтобы Украину и украинцев на российском телевидении выставляли в негативном свете. По его словам, если подача информации об Украине на российских телеканалах трактуется как невыгодная, то это значит, что в программах «чего-то не хватает».

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