Скабеева оценила оговорку Лукашенко про Владимира Владимировича

Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала оговорку президента Белоруссии Александра Лукашенко, произнесенную во время встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Свое мнение она высказала в своем Twitter.

Она допустила, что таким образом белорусский лидер троллит Зеленского. «Или действительно случайно назвал Украину Россией, а потом такой: "испугался, думаю, неужели я Владимир Владимирович сейчас вам сказал". Лукашенко и Зеленский: оговорочка по Фрейду», — отметила она.

4 октября на II форуме регионов Украины и Белоруссии Лукашенко в ходе выступления, посвященного восстановлению товарооборота с Украиной, оговорился и произнес «регионы России». На что украинский президент ответил: «Слава богу, нет».

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