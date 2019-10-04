Зеленский и Лукашенко подняли бокалы и рассмешили зал

Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко насмешили публику своими действиями во время проходящего в Житомире II Форума регионов двух стран. Видеозапись этого эпизода опубликована на YouTube-канале издания Depo.ua.

На видео заметно, что пока спикер рассказывает о росте экспорта между двумя странами вследствие подписанных ранее двусторонних договоров, Лукашенко подал Зеленскому стакан, жестом предложив ему наполнить его. После этого президент Белоруссии улыбнулся и сказал своему украинскому коллеге «спасибо». Когда Зеленский наполнил и свой стакан тоже, Лукашенко потянулся к нему, предложив чокнуться.

Это действие вызвало смех сначала со стороны украинского президента, а потом и всего зала. Спикер прервала свою речь на словах о достигнутых сторонами договоренностях. «И за это мы пьем водичку», — заполнил возникшую паузу Зеленский.

«Что поставили, то и пьем», — добавил Лукашенко, разводя руками.

Ранее в ходе того же мероприятия Зеленский и Лукашенко уже вызывали смех аудитории. Белорусский лидер во время выступления оговаривается и, говоря о сотрудничестве с Украиной, сказал «регионы России». После того как Зеленский указал на ошибку, Лукашенко пошутил: «Я уже испугался, неужели я "Владимир Владимирович" сказал».

*** Обратная связь с отделом «Бывший СССР»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: exussr@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!