Белорусского шпиона освободили перед встречей Зеленского и Лукашенко

Новозаводской суд Чернигова освободил из-под стражи под личное обязательство гражданина Белоруссии Юрия Политику, задержанного Службой безопасности Украины (СБУ) по подозрению в шпионаже. Об этом сообщает белорусская редакция «Радио Свобода».
Политику обвиняли на Украине в сборе информации в пользу «неопределенного государственного органа Белоруссии». По данным его адвоката Тараса Герелюка, решение об освобождении было принято после рассмотрения его ходатайства. Он добавил, что подозреваемый имеет право на выезд с территории Украины.
Встреча лидеров государств состоялась в пятницу, 4 октября, в рамках II Форума регионов двух стран, который проходит в Житомире, передает БЕЛТА. В ходе переговоров президентов Лукашенко отметил, что Украина никогда не имела проблем с Белоруссией, и руководство страны будет оставаться для Киева «самыми добрыми» и надежными сторонниками. «Хочу заверить, что мы свято будем исполнять наши договоренности», — сказал глава Белоруссии.
Также Лукашенко заметил, что для Белоруссии важна не только прагматическая основа сотрудничества с Киевом, но и «глубокая большая идеология», основанная на общей истории. Он подчеркнул, что между гражданами Белоруссии и Украины «нет никаких кордонов», несмотря на ту границу, которую «нас вроде бы заставили выстроить».
26 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с украинскими журналистами заявил, что Минск готов на взаимной основе освободить осужденного за шпионаж украинца Павла Шаройко. По его словам, решить вопрос с помилованием возможно при аналогичных действиях Киева в отношении Политики. Лукашенко отметил, что ранее с бывшим президентом Украины Петром Порошенко была достигнута договоренность об обмене, однако Киев ее не исполнил.
Политику задержали в ходе спецоперации СБУ в июле 2017 года. При себе у него обнаружили файл с картой размещения военных подразделений Вооруженных сил Украины на юго-востоке страны. Спустя четыре месяца после ареста Политики в Белоруссии по подозрению в шпионаже и создании агентурной сети был задержан Шаройко. Его приговорили к восьми годам лишения свободы. Весной 2018 года председатель Комитета государственной безопасности Белоруссии Валерий Вакульчик заявил, что не исключает обмена осужденного гражданина Украины на белоруса Политику. Позднее в Минске сообщали о возможности помилования украинского журналиста.