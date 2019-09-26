Лукашенко предложил Киеву обмен

Минск готов на взаимной основе освободить осужденного за шпионаж украинца Павла Шаройко, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с украинскими журналистами. Об этом сообщает новостное агентство БЕЛТА.

По его словам, решить вопрос с помилованием Минск может при аналогичных действиях Киева в отношении обвиняемого на Украине белорусского гражданина Юрия Политики, задержанного украинской Службой безопасности 16 июля 2017 года по подозрению в шпионаже. Лукашенко отметил, что ранее с бывшим президентом Украины Петром Порошенко была достигнута договоренность об обмене, но Киев не исполнил ее.

«Я готов выполнить свои обещания, если украинская сторона выполнит свои», — заявил президент.

Отвечая на вопрос журналиста, возможно ли обменять заключенных до встречи президентов Белоруссии и Украины в Житомире, Лукашенко отметил, что сделать это можно «хоть завтра», подчеркнув, тем не менее, что Политику хотят «повести в суд».

«Ну ведите, если хотите. Если видите, что ошиблись, извинитесь. Негромко. Неважно, как. Главное ведь сейчас не кто виноват, а решить проблему. Отпускайте этого парня, если он не виноват, и мы тихо и спокойно решим этот вопрос. Но главное, он будет решен», — констатировал Лукашенко.

25 октября 2017 года Шаройко был задержан в Минске по обвинению в шпионаже и создании агентурной сети в Белоруссии. Его приговорили к восьми годам лишения свободы. Весной 2018 года председатель Комитета государственной безопасности Белоруссии Валерий Вакульчик заявил, что не исключает обмена осужденного гражданина Украины на белоруса Политику. Позднее в Минске сообщали о возможности помилования украинского журналиста.

Ранее Лукашенко заявил, что Минск готов взять под свой контроль российско-украинскую границу в Донбассе с помощью миротворцев.

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