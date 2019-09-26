Лукашенко рассказал о достоинствах белорусской армии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что армия его страны подготовлена для отражения угрозы на любом направлении. Об этом он сказал во время общения с украинскими журналистами, передает БЕЛТА.
По словам Лукашенко, Минск очень аккуратно выстраивает свою оборонную политику. При этом он отметил, что белорусскую армию нельзя сравнивать с российской или украинской, поскольку у нее нет «огромных частей, которые могут быть выстроены фронтами». «У нас исключительно мобильные части и территориальная оборона», — сказал он, подчеркнув, что Белоруссия может единовременно мобилизовать до полумиллиона человек.
Белорусский президент отметил, что преимущество мобильных частей заключается в их способности «быстро среагировать на любую угрозу и мгновенно выдвинуться в нужном направлении». Формирование же крупных частей, по мнению Лукашенко, даже может быть опасным, поскольку современное вооружение способно мгновенно ликвидировать такую группировку.
Для повышения боеспособности своей армии Белоруссия производит собственную технику и начинает производить вооружение, отметил Лукашенко. Опыт Украины подталкивает Минск к такой политике и отказу от покупок иностранного вооружения. «Воевали, воевали — снаряды закончились, и потом надо у кого-то будет просить эти снаряды или патроны», — пояснил он.
Лукашенко добавил, что на данный момент Белоруссия не чувствует откуда-либо военной угрозы.
Ранее белорусский лидер заявил, что Минск готов взять под свой контроль российско-украинскую границу в Донбассе с помощью миротворцев и своих войск.