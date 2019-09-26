Лукашенко отказался верить в желание Путина остаться у власти любой ценой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что у российского лидера Владимира Путина нет цели любой ценой сохранить свою власть. Такое мнение он высказал в четверг, 26 сентября, передает БЕЛТА.

По словам белорусского лидера, все рассуждения о том, что Путин якобы надеется продлить срок своего пребывания на посту главы государства за счет присоединения Белоруссии к России, ошибочны.

В марте агентство Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, сообщило, что в администрации президента России якобы обсуждаются различные сценарии, позволившие бы оставить власть в руках Путина после 2024 года, когда согласно Конституции он обязан покинуть свой пост. В частности, отмечалось, что один из сценариев предполагает объединение России с Белоруссией в новое государство, которое возглавит Путин, что позволит ему обойти конституционные ограничения по числу президентских сроков.

Тогда в Кремле эту информацию опровергли. Кроме того, в июне Путин заявил, что объединения России и Белоруссии до 2024 года не планируется.

В конце 2018 года сообщалось, что белорусское руководство провело закрытое совещание, посвященное защите государственного суверенитета. Тогда же Лукашенко рассказал о поступающих ему предложениях войти в состав России шестью областями.

Александр Лукашенко возглавил Белоруссию в 1994 году. Он также планирует принять участие в президентских выборах, которые пройдут в республике в 2020 году.

Владимир Путин стал президентом России в 2000 году и оставался главой государства на протяжении двух сроков до 2008 года. Затем он вновь был избран президентом в 2012 и 2018 годах. Срок его полномочий на этой должности истечет в 2024 году.

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