Лукашенко раскрыл роль Януковича в ухудшении отношений между Россией и Украиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил мнение, что российско-украинские отношения испортились еще в период правления бывшего президента Украины Виктора Януковича. Об этом сообщает БЕЛТА.

«Трещина между Украиной и Россией появилась при Януковиче, когда резко подскочила цена на газ. Он очень обиделся тогда на Россию. И мне говорит: "Слушай, ну почему они по отношению к нам так поступили?" Вот это была не первая, но значительная уже трещина, когда была обида очень серьезная. Может, это его и подтолкнуло к резкому движению на Запад, к ЕС», — считает Лукашенко.

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Также белорусский лидер заявил, что Янукович никогда не был «антиукраинским человеком». «Вы знаете, он не был никаким пророссийским. Он не был предателем Украины», — подчеркнул он. По мнению Лукашенко, Украина для Януковича была всем, и он никогда не делил страну на восточную и западную, хотя и имел на востоке значительную поддержку.

Виктор Янукович был президентом Украины с 2010 по 2014 годы. Он покинул страну после того, как в результате Евромайдана — массовых протестных акций в Киеве и других городах — на Украине произошла смена власти. В стране в отношении бывшего президента возбуждено несколько уголовных дел, его имущество на украинской территории арестовано.

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