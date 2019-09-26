Лукашенко рассказал о желании строить ракеты вместе с Украиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о планах совместного с Украиной производства ракетного вооружения. Об этом сообщает БЕЛТА.

«Это вам крайне выгодный был проект. И [бывший президент Украины Петр] Порошенко говорил — очень выгодно, будем в этом направлении работать. Работы нет. А это миллиарды», — заявил белорусский лидер.

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Лукашенко не уточнил никаких подробностей проекта и не предоставил информации о сроках его реализации или причинах отмены. Он также подчеркнул, что у Минска огромный интерес к сотрудничеству с Украиной по многим направлениям.

Ранее Лукашенко заявил, что с целью повышения боеспособности своей армии Белоруссия производит собственную технику и начинает производить вооружение. По его словам, к такой политике Минск подтолкнул именно украинский опыт. «Воевали, воевали — снаряды закончились, и потом надо у кого-то будет просить эти снаряды или патроны», — пояснил он.

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