Белоруссия приготовилась дать Украине нефть

Минск готов к переговорам об увеличении поставок нефтепродуктов на Украину. Об этом объявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Его слова приводит «Интерфакс».

«Мы готовы вести переговоры об увеличении поставок нефтепродуктов для ваших предприятий. Полагаю, что в дальнейшем необходимо поддерживать проекты в этой области», — сказал Лукашенко. По его словам, общая история стран и их соседство предопределили приоритеты в экономической сфере. По итогам встречи, страны договорились наладить совместную работу в области ТЭК, АПК, транспортно-логистической сфере, в промышленной кооперации.

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В середине сентября стало известно, что Белоруссия обсуждает с Казахстаном возможность поставок казахстанской нефти. Предполагается, что предметом соглашения между Минском и Нур-Султаном станут «сырая нефть и какие-то полуфабрикаты, продукты переработки или сырье для загрузки вторичных процессов». Нефть предлагается транспортировать по общей системе магистральных нефтепроводов или по железной дороге. Объемы импорта пока не определены.

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