Экономика
 
Подписывайся на нас в Instagram
Последние новости
Россия заявила о ненужности украинской воды в Крыму
Названо число россиян с недвижимостью в Болгарии
Путин задумал создать новую госкорпорацию
Российский бар попал в список лучших в мире
Стали известны подробности организации бойцовского клуба в московской школе
Спасатели вытащили из воды уплывшего за шесть километров от берега редкого оленя
Дания просрочила выдачу разрешений на «Северный поток-2»
Red Dead Redemption 2 выйдет на ПК
Стало известно о панике во власти ДНР
Новости партнеров

Белоруссия приготовилась дать Украине нефть

Перейти в «Мою Ленту»

Минск готов к переговорам об увеличении поставок нефтепродуктов на Украину. Об этом объявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Его слова приводит «Интерфакс».

«Мы готовы вести переговоры об увеличении поставок нефтепродуктов для ваших предприятий. Полагаю, что в дальнейшем необходимо поддерживать проекты в этой области», — сказал Лукашенко. По его словам, общая история стран и их соседство предопределили приоритеты в экономической сфере. По итогам встречи, страны договорились наладить совместную работу в области ТЭК, АПК, транспортно-логистической сфере, в промышленной кооперации.

В середине сентября стало известно, что Белоруссия обсуждает с Казахстаном возможность поставок казахстанской нефти. Предполагается, что предметом соглашения между Минском и Нур-Султаном станут «сырая нефть и какие-то полуфабрикаты, продукты переработки или сырье для загрузки вторичных процессов». Нефть предлагается транспортировать по общей системе магистральных нефтепроводов или по железной дороге. Объемы импорта пока не определены.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Белоруссия объяснилась перед Россией за нефть
Белоруссия решила «разбавить» российскую нефть
Белоруссия поставила России жесткие условия по нефти
Другие материалы рубрики
Экономика07:12 2 октября

Вейкбординг на Смоленщине

О пользе здорового образа жизни и частного предпринимательства
18:02Сегодня

Дания просрочила выдачу разрешений на «Северный поток-2»

17:31Сегодня

Один из главных богачей мира признал существование миллиардеров ошибкой

17:00Сегодня

В России добыли уникальный алмаз внутри другого алмаза

Экономика17:34Сегодня

Октябрьские тезисы

Как изменения в законодательстве коснулись бизнеса
16:23Сегодня

От получающих льготы российских нефтяных компаний не увидели отдачи

16:54Сегодня

Представитель Козака опроверг передачу «Транснефти» пунктов приема нефти

15:39Сегодня

«Северному потоку-2» предрекли удорожание на сотни миллионов долларов

Экономика01:03 2 октября

«Только у нас за три клика можно получить миллионы рублей»

Зампред правления Альфа-банка Майкл Тач о рынке, конкуренции и digital
15:33Сегодня

Россиян научили выбирать настоящее вино

14:30Сегодня

«Северному потоку-2» дали шанс

13:48Сегодня

Крупный российский банк избавится от четверти отделений

Россия
Путин задумал создать новую госкорпорацию
Владимир Путин«Украина... Я даже не знаю, что там осталось»
Что Владимир Путин думает о наследии СССР, уходе России от доллара и Трампе?
Россия заявила о ненужности украинской воды в Крыму
«Пациент умер — и никто ничего не докажет»
Россияне десятилетиями дают взятки врачам. Почему эти деньги губят медицину всей страны?
Стали известны подробности организации бойцовского клуба в московской школе
Владимир Путин«Угроза распада висела в воздухе»
Что Путин думает о России 90-х, мировом порядке, успехах в войне и Трампе
Путин обратился к российской молодежи
Все материалы
Мир
«Сталин и Мао слушают нас»
Китай был младшим братом СССР. Но за 70 лет он стал сильнее, богаче и мудрее
Летчики НАТО поймали Су-34 в объектив тепловизора
Баллистические ракеты DF-17«Нет той силы, что остановит китайский народ»
Китай отметил 70-летие коммунистического правления грандиозным военным парадом
Захарова взяла под личный контроль дело задержанной в Иране журналистки
Русский ответ
Чего Россия добилась за четыре года войны в Сирии
В США избили мужчину за кепку с лозунгом Трампа на русском языке
Кимы, бомбы и террор
Тайны Северной и Южной Кореи от Константина Асмолова
Все материалы
Бывший СССР
Американский эксперт раскрыл истинные цели дела Байдена на Украине
Нация под ключ
Белорусы хотели жить и говорить по-русски. Почему СССР не мог этого допустить?
Глава Верховного суда Украины обиделась на Зеленского из-за Тома Круза
Украина подписала «формулу Штайнмайера»
Киев выполнил все условия Москвы для саммита «нормандской четверки»
Лукашенко и Зеленский насмешили зал словами про Владимира Владимировича
Ятаган в спину
Турция все ближе подступает к границам России. Среди ее союзников Украина и Грузия
Додон рассказал о подарке для Путина
Все материалы
Экономика
Белоруссия приготовилась дать Украине нефть
Вейкбординг на Смоленщине
О пользе здорового образа жизни и частного предпринимательства
Дания просрочила выдачу разрешений на «Северный поток-2»
Октябрьские тезисы
Как изменения в законодательстве коснулись бизнеса
Один из главных богачей мира признал существование миллиардеров ошибкой
«Только у нас за три клика можно получить миллионы рублей»
Зампред правления Альфа-банка Майкл Тач о рынке, конкуренции и digital
В России добыли уникальный алмаз внутри другого алмаза
Все материалы
Силовые структуры
Российские следователи потеряли два миллиона рублей из сейфа отдела
«Приятный человек с налетом гламура»
Полковник ФСБ стал тайным миллиардером. Он брал взятки на Лубянке и жил в своем дворце
Силовики предотвратили теракты в четырех городах России
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Появились подробности атаки вооруженных захватчиков на кубанский завод
Прирожденные убийцы
Они стали самыми известными киллерами России. Но мало кто знал их в лицо
Призвавшему убивать детей силовиков блогеру отказались смягчить приговор
Все материалы
Наука и техника
Red Dead Redemption 2 выйдет на ПК
«Конец унижений и страданий»
Китай показал миру свои секретные ядерные ракеты. Это оружие держит в страхе США
Доказано неизбежное наступление климатической катастрофы
Рабы системы
Apple продолжает выпускать супердорогие iPhone. Стоят ли они того?
В Китае опровергли превосходство России в гиперзвуковых технологиях
Винтовка — это праздник
Автоматы на ножках, сортирные шутки и война с миллениалами: Borderlands 3
Российский «Резонанс» накрыл Египет и Израиль
Все материалы
Спорт
Боксерша поцеловала соперницу в губы и поплатилась
Эрик Вайхенмайер«Ему хочется чувствовать страх»
Он стал первым слепым альпинистом, покорившим Эверест. Но не остановился на этом
Призер Олимпиады умер в 31 год
Режим сушки
На чем можно заработать в седьмом туре АПЛ
Медведева выиграла первый международный турнир после переезда в Канаду
«Хочу, чтобы меня запомнили фантастическим игроком»
История лучшего футболиста АПЛ Вирджила ван Дейка
Боец MMA российского происхождения устроил драку на дуэли взглядов
Все материалы
Культура
Притворившийся дублером Брэда Питта эстонец убил подругу и получил пожизненное
Люси Рейлтон«Иногда хаос, иногда дискомфорт, порой — блаженство»
От Баха до техно: главная виолончелистка музыкального авангарда выступает в Москве
Арнольд Шварценеггер назвал страну с самыми красивыми женщинами
Привет, даркнет
СПИД, закладки, суицид: жизнь русских подростков в сериале «#Dетки»
Карикатуру Бэнкси на британский парламент продали за рекордную сумму
«Через 20 лет такие, как она, будут сидеть в правительстве»
Один из самых популярных норвежских писателей о фейковых новостях и Грете Тунберг
Разведенную и расставшуюся с девушкой Майли Сайрус застали за поцелуем с певцом
Все материалы
Интернет и СМИ
Россиян с новой силой атаковали программы для слежки
Юлия ЮзикРоссийскую журналистку задержали в Иране
Юлию Юзик обвиняют в связях с израильскими спецслужбами, ей грозит 10 лет тюрьмы
Мать двоих детей раскрыла секрет успеха на сайтах знакомств
«Это образ, епт»
Полуголая россиянка читает рэп и матерится. Как за неделю Инстасамку возненавидел Рунет?
Российские порноактрисы раскрыли заработки и рассказали о карьере за рубежом
«У нас не осталось конкурентов»
 
Сваха из «Давай поженимся!» предрекла Бузовой жизнь без мужа
Все материалы
Ценности
Российский бар попал в список лучших в мире
Увидеть и умереть
Капельницы, груди и горшки. Что творилось на Неделе моды в Париже
Мать повторила снимки дочери в купальнике и прославилась
Роскошная жизнь Грейс Келли
Богатство, тайны и смерть одной из главных актрис Голливуда
Женщина похвасталась кольцом и была обругана за неопрятные ногти-спирали
Взяли моду
Женщины всегда стремились походить на кинозвезд. Кто придумал эти идеалы красоты?
Американская певица снялась для обложки журнала в прозрачном комбинезоне
Все материалы
Путешествия
Придуман способ избавиться от очередей в туалеты самолета
Затаившийся Аньхой
Эта китайская провинция ждала русских туристов долгие годы. Стоит ли туда ехать?
Пьяная уборщица набросилась на экипаж российского теплохода
«Я вырубился без задних ног»
История россиянина, который покорил высочайшую вершину Африки
В Кремле допустили восстановление авиасообщения между Россией и Грузией
Южная мощь
Сочи, матрешка и «Формула-1»: что творилось на российском этапе главных гонок планеты
Летевший самолетом в Москву двухмесячный младенец умер в больнице
Все материалы
Из жизни
Спасатели вытащили из воды уплывшего за шесть километров от берега редкого оленя
Кадр из сериала «Клиника»«Я не спал только когда ел и ходил в туалет»
Загадочная болезнь приковала американца к постели. Через 11 лет он вылечил себя сам
157-килограммовый мужчина стал мускулистым красавцем и проучил обидчицу
Кошмар наяву
Эти люди совершили убийства во сне. Они ничего не помнят, но вынуждены за это отвечать
Крыса победила кошку и обратила ее в бегство
«Вот поэтому мы и уехали»
История россиянки, добившейся успеха в Голливуде
Ребенок проткнул себе мозг китайской палочкой и выжил
Все материалы
VW Amarok в Африке
Как выбрать пикап для встречи с жирафом
Забытые концепты: Aston Martin 2020
Aston Martin завтрашнего дня по версии 2001 года
Alfa Romeo, которых не было
Модели итальянской марки, созданные виртуальными художниками
Ездим на Мерседесах, не тратя бензина
Тест-драйв подзаряжаемого гибрида GLE 350 de и электромобиля EQC 400
Новая Kia Optima получит восьмиступенчатый «робот»
Показан новый лимузин главы Китая
BMW объявила рублёвые цены на новые Х5 М и Х6 М
Все материалы
Дом
Названо число россиян с недвижимостью в Болгарии
Партия сказала — надо
Путин переселил Госдуму в любимое здание Ленина. Тут вершилась история России
Российский депутат назвал парки и скверы рассадниками преступности
Так жить нельзя
Люди по всему миру обитают в чудовищных условиях. Где построили самые ужасные дома?
Россиянин покурил на балконе и устроил взрыв
Распилили
Россияне полюбили новый вид дешевого жилья. Они рискуют об этом пожалеть
Пойман первый нарушитель «закона о курении на балконах»
Все материалы
Нацпроекты
Русский стандарт
В российскую экономику никто не верил. Теперь в нее вложат миллиарды
Дмитрий Медведев«Санкции — абсолютно бесполезное дело»
Медведев назвал главные проблемы России и мира и объяснил, что будет дальше
Своя колея
Сахалин избавился от японского наследия. На это ушло почти 100 лет
В российском регионе появилось оборудование для высокоточных операций на сосудах
На низком старте
Россияне жалуются на снижение доходов. Скоро это изменится
Россияне назвали способы подтолкнуть их к рождению ребенка
Леопардов в Северной Осетии начнут мониторить
Все материалы