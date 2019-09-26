Белоруссия объяснилась перед Россией за нефть

Белоруссия ведет поиск альтернативного поставщика нефти не для того, чтобы надавить на Россию. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на заявление президента республики Александра Лукашенко.

«Это не рычаги давления. Это поиск альтернативы», — сказал он. По словам белорусского президента, Минск вынужден пойти на такие меры, в том числе из-за налогового маневра в нефтяной сфере в России. По оценке «Белнефтехима», издержки Белоруссии от налогового маневра России за девять месяцев 2019 года составили 240 миллионов долларов.

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В компании сообщили, что концерн рассчитывает на подписание в октябре соглашения с Казахстаном о торговле нефтью и нефтепродуктами, пишет «Интерфакс». Ранее сообщалось, что Белоруссия обсуждает с Казахстаном возможность поставок казахстанской нефти. Предполагалось, что сырье будут транспортировать по общей системе магистральных нефтепроводов или по железной дороге.

Россия пока единственный поставщик нефти в Белоруссию. Однако ранее Лукашенко пригрозил забрать две нитки магистрального нефтепровода «Дружба» в пользу сырья из США, Азербайджана или Саудовской Аравии в случае, если Москва продолжит склонять Минск к рыночной цене на сырье из-за обнуления экспортной пошлины и повышения ставок на добычу полезных ископаемых в России.

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