Москва отреагировала на интерес Минска к американской нефти

Возможность закупок американской нефти Белоруссией — суверенное дело Минска, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в среду, 28 августа.

Кроме того, это также вопрос экономической целесообразности, добавил Песков.

«Это как с газом, можно газ дороже покупать на спотовом рынке, можно дешевле трубный газ из России. Можно кратковременно выиграть на спотовом рынке, а можно в долгосрочной перспективе выиграть на поставках трубного газа», — сказал он.

Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что Москва ценит хорошие отношения с Минском.

23 мая Дмитрий Песков опроверг обсуждение на высшем уровне темы закупки Минском нефти у Казахстана.

В середине апреля Белоруссия пожаловалась на низкое качество поступающей из России по трубопроводу «Дружба» нефти. Из-за этого поставки в Европу были приостановлены. Ущерб России оценивается в миллиарды долларов. К настоящему моменту трубопровод полностью очищен.

В июле белорусский оператор нефтепровода «Дружба» компания «Гомельтранснефть Дружба» уведомила российскую сторону в лице госкомпании «Транснефть» о повышении с августа тарифов за прокачку нефти. Таким образом Минск рассчитывает возместить расходы за «грязную нефть».

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