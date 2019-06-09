Белоруссия вернула «грязную» нефть России

Белоруссия вернула 450 тысяч тонн загрязненной нефти из трубопровода «Дружба». Об этом сообщается на сайте белорусского госконцерна «Белнефтехим».

В компании отметили, что поставки в Европу возобновили после того, как Россия заменила некачественное сырье чистой нефтью. «Реверсом на территорию РФ возвращено 450 тысяч тонн загрязненной нефти, она была замещена нефтью, соответствующей ГОСТу. После проверки качества нефти принято решение о возобновлении транзитной транспортировки нефти в направлении НПЗ Польши и Германии с 9 июня 2019 года», — говорится в сообщении.

В западном направлении планируется ежесуточно перекачивать 65 тысяч тонн нефти, добавили в концерне.

Ранее, 7 июня, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не устраивает тот факт, что Белоруссия в связи с загрязнением нефтепровода «Дружба» может получить компенсацию в размере 20 миллионов долларов, в то время как международные партнеры России требуют у нее до 800 миллионов. По его словам, подобные вопросы надо решать с Россией «по-деловому» и «не ползать на коленях».

Об ухудшении качества российской нефти, поступающей по нефтепроводу «Дружба», Белоруссия заявила 19 апреля. В сырье заметили значительное превышение хлорорганики. Это крайне опасно для инфраструктуры, поскольку в ее условиях образуется соляная кислота, повреждающая оборудование. После этого было установлено, что хлорной нефтью загрязнены как северная, так и южная нитки нефтепровода. Кроме того, оказалась загрязнена и Балтийская трубопроводная система — 2 (БТС-2), по которой сырье идет к перевалочному терминалу в Усть-Луге на Балтике. По сообщению «Транснефти», умышленное загрязнение произошло на участке Самара — Унеча. Было возбуждено уголовное дело, шесть человек подозреваются в хищении нефти на миллион рублей и загрязнении сырья

В середине мая вице-премьер Дмитрий Козак сообщил, что «Транснефть» компенсирует убытки, которые компании понесли из-за загрязнения «Дружбы». По предварительной оценке министра энергетики России Александра Новака, общий ущерб от загрязнения нефти в нефтепроводе может составить до 100 миллионов долларов. Президент Александр Лукашенко заявлял о сотнях миллионов долларов ущерба.

Нефтепровод «Дружба» — система магистральных нефтепроводов, по которым российская нефть через территорию Белоруссии поступает в Польшу, Германию, Украину, Венгрию, Словакию и Чехию.

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