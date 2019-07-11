Белоруссия нашла способ взыскать с России деньги за «грязную нефть»

Белорусский оператор нефтепровода «Дружба» компания «Гомельтранснефть Дружба» уведомила российскую сторону в лице госкомпании «Транснефть» о намерении повысить с 1 августа тариф за прокачку нефти. Делает это для того, чтобы возместить расходы на инцидент с загрязнением нефтепровода российской нефтью. Об этом сообщает «Интерфакс-Беларусь».

Минск настаивает на том, что в связи с крупнейшим нефтяным загрязнением главного нефтепровода России белорусская сторона понесла значительные убытки и недополучила 1,5 миллиарда рублей (23,7 миллиона долларов). Из-за снижения объемов прокачки нефти уровень действующих тарифов не позволяет покрыть расходы белорусской стороны в полном объеме, поэтому «Гомельтранснефть Дружба» намерена повысить тариф на транзит нефти через белорусские мощности на 21,7 процента уже с 1 августа.

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Белорусская сторона уже пыталась согласовать рост тарифов, правда, происходило это без привязки к нефтяному коллапсу на «Дружбе». Впервые предложение о росте транзитного тарифа «Гомельтранснефть Дружба» направила в «Транснефть» еще в апреле, тогда предлагалось повысить тариф на 23,1 процента. Российская сторона выступала против, не видя оснований для роста тарифа, аналогичная позиция у «Транснефти» и сейчас.

По словам советника президента российской компании Игоря Демина, это уже третья попытка в 2019 году со стороны Белоруссии поднять тарифы на транзит. Российская компания, как и в предыдущие два раза, по-прежнему не видит для этого никаких оснований. Тем не менее вопрос все же будет рассмотрен, однако уже не на уровне компаний, а на правительственном уровне, отмечает агентство.

Крупнейшая авария на нефтепроводе «Дружба» произошла в 19 апреля 2019 года, она затронула всех получателей российской нефти в Европе. Из-за загрязнения трубопровод пришлось остановить, компенсации иностранным компаниям оцениваются в миллиарды долларов. Очистить трубопровод полностью получилось только к 28 июня. Белоруссия сообщала, что для этого ей пришлось откачать около 675 тысяч тонн грязной нефти.

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