Ответственного за нефтепровод в Европу уволили после скандала с «грязной» нефтью

В компании «Транснефть-Дружба», которая выступает оператором магистрального нефтепровода «Дружба», сменился генеральный директор. Об этом во вторник, 2 июля, сообщает принадлежащее Григорию Березкину агентство РБК.

Как указано в официальном сообщении «Транснефти», генеральным директором «Транснефть-Дружбы» избран Роман Камозин — он сменил Олега Богомолова, чьи полномочия были прекращены ранее.

Камозин, по сообщению «Транснефти», работает в структурах компании с 1995 года. В 2017-м он занял пост гендиректора и главного инженера компании «Транснефть — Верхняя Волга».

Материалы по теме Белоруссия ищет замену российской нефти Лукашенко не хочет платить России и договаривается с Казахстаном. Это выгодно и Украине

Причина смены гендиректора компании не указана. По словам источника, его отправили на пенсию по личной просьбе. «С 1 июля чистая нефть пошла в сторону Европы, и его отпустили по его же просьбе», — сказал собеседник РБК. О смене руководителя «Транснефть-Дружбы» сообщили на следующий день после того, как трубопроводная компания объявила о полном возобновлении поставок по «Дружбе».

28 июня Белоруссия оценила свои потери на Мозырском НПЗ из-за поставок некачественной нефти в 20 миллионов долларов. В такую сумму оценили оборудование, которое вышло из строя. По словам вице-премьера республики Игоря Ляшенко, если Россия не компенсирует упущенную выгоду из-за поставок некачественной нефти, Белоруссия оставляет за собой право обратиться в суд.

О появлении в нефтепроводе «Дружба» некачественной российской нефти Белоруссия сообщила 19 апреля. Из-за значительного превышения в сырье хлорорганики от приема нефти из России отказались Польша и Украина, через территории которых она идет транзитом в другие страны Европы.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!