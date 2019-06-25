Названа причина нового загрязнения российской нефти

Наиболее вероятной причиной повторного загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба» стала раскачка дренажных емкостей на нефтеперекачивающей станции Кобрин в Белоруссии. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на «Транснефть».
В качестве подтверждения компания предоставила письмо главного инженера ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Андрея Вериго в адрес польской компании Pern — оператора участка нефтепровода, который проходит по территории Польши. Он пояснил, что перекачивающие нефть насосы на станции все время смазываются ею же для предотвращения перегрева.
Остатки этой нефти скапливаются в специальных емкостях со скоростью стакан в час. После наполнения дренажной емкости включается автоматическая система ее раскачки, и накопленная нефть поступает в нефтепровод. В «Гомельтранснефти» пояснили, что в целом во всех емкостях содержалось чистое сырье. «Но точечные пробы технической нефти имеют такие свойства, можно ухватить все, что угодно», — сказал Вериго.
В ходе забора точечных проб на одном из участков нефтепровода «Дружба» 19 июня было выявлено превышение содержания хлорорганики в сырье. После этого перекачка на магистральном нефтепроводе Мозырь — Адамово была приостановлена. Повторный забор проб показал снижение содержания хлорорганики, в результате чего уже 20 июня прием российской нефти польской стороной был возобновлен.
В апреле в нефтепровод «Дружба», по которому нефть из России перекачивается в Европу, попало сырье, загрязненное хлорорганикой. Это стало причиной приостановки транзита и приема российской нефти рядом стран. Поставки были возобновлены только в мае. Компенсировать ущерб от «грязной» нефти предстоит компании «Транснефть». Из-за инцидента российские следователи завели несколько уголовных дел.