Белоруссия пригрозила России судом за «грязную нефть»

Потери на Мозырском НПЗ из-за поставок некачественной нефти Белоруссия оценила в 20 миллионов долларов. Об этом в пятницу, 28 июня, сообщает БЕЛТА со ссылкой на вице-премьера Белоруссии Игоря Ляшенко.

По его словам, столько стоит оборудование, которое вышло из строя. Если Россия откажется компенсировать упущенную выгоду из-за поставок некачественной нефти, Белоруссия, по словам Ляшенко, оставляет за собой право обратиться в суд.

«Мы видим очевидно, что вопрос в случае недостижения договоренностей будет решаться через суд», — заявил он. Как отметил вице-премьер, Белоруссии по итогам нынешнего года вряд ли удастся достигнуть среднегодового объема транзита российской нефти в объеме около 50 миллионов тонн.

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Ранее сообщалось, что Россия выплатит Казахстану за загрязненную нефть компенсацию в размере 15 долларов за баррель — в общей сложности около 76 миллионов долларов. В эту сумму входят убытки от потери качества сырья, простоя и хранения нефти.

19 апреля Белоруссия сообщила, что в нефтепровод «Дружба» поступила некачественная российская нефть. В сырье обнаружили значительное превышение хлорорганики. Из-за этого от приема нефти из России отказались Польша и Украина, через территории которых она идет транзитом в другие страны Европы.

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