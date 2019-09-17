Белоруссия решила «разбавить» российскую нефть

Белоруссия обсуждает с Казахстаном возможность поставок казахстанской нефти. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление замглавы «Белнефтехима» Владимира Сизова.
В настоящее время Минск и Нур-Султан готовят межправительственное соглашение о поставках. Предметом соглашения станут «сырая нефть и какие-то полуфабрикаты, продукты переработки или сырье для загрузки вторичных процессов», пояснил Сизов.
Предполагается, что нефть будут транспортировать по общей системе магистральных нефтепроводов или по железной дороге. О каких объемах импорта сырья идет речь, Сизов не уточнил.
В настоящее время Россия является единственным поставщиком нефти в Белоруссию. Однако ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил забрать две нитки магистрального нефтепровода «Дружба» в пользу сырья из США, Азербайджана или Саудовской Аравии, если Россия продолжит склонять Белоруссию к рыночной цене на нефть. Причиной заявления стали потери Минска из-за обнуления экспортной пошлины и повышения ставок на добычу полезных ископаемых в России. Белоруссия оценивает их в период 2019-2024 годов в 10-11 миллиардов долларов.