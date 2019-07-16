В Казахстане променяли «Газпром нефть» на Украину

Казахстанская «АрселорМиттал Темиртау» («АМТ Темиртау»), являющаяся структурой металлургической компании ArcelorMittal, разорвала контракт с ТОО «Ник-Ойл» (местный дистрибутор «Газпромнефть — смазочные материалы») из-за санкций Украины и ЕС. Об этом пишет «Коммерсантъ».

В «АМТ Темиртау» посчитали, что контракт с «Газпром нефть» создает репутационные риски для гендиректора организации Парамжита Калона. Дело в том, что он также возглавляет украинскую «АМТ Кривой Рог».

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В «Газпром нефти» ситуацию посчитали «недоразумением», однако отметили, что юристы компании изучат решение казахстанского контрагента. По информации источника издания, в российской компании рассчитывают на скорейшее разрешение возникшей ситуации, поскольку она «наносит репутационный ущерб российско-казахским взаимоотношениям».

Глава ТОО «Ник-Ойл» Николай Гардер напомнил, что компания поставляет «АМТ Темиртау» и ее «дочкам» смазочные материалы и охлаждающие жидкости в течение уже восьми лет. По его словам, сейчас он собирает материалы и планирует подать жалобу на действия контрагента в национальную палату предпринимателей Казахстана.

Российская «Газпром нефть» находится под секторальными санкциями США и ЕС с сентября 2014 года. Кроме того, на компанию распространяются финансовые санкции, которые запрещают привлечение долгосрочного финансирования.

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