Россия поссорилась с Казахстаном из-за украинского сахара

Россия заподозрила Казахстан в нарушении законодательства Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и попросила Евразийскую экономическую комиссию отменить преференции страны по беспошлинному ввозу белого сахара в свободные экономические зоны. Об этом говорится в письме, направленном в комиссию первым вице-премьером России, министром финансов Антоном Силуановым, пишет РБК.

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Москва попросила лишить отдельные казахские предприятия возможности беспошлинно импортировать сахар из Украины и стран Европы в свободные экономические зоны по специнвестконтрактам, а затем так же без пошлин вывозить его в другие страны ЕАЭС уже в составе кондитерских изделий и соков, пояснил исполнительный директор Евразийской сахарной ассоциации Андрей Бодин.

С момента образования Таможенного союза в 2010 году его страны-участницы создали свободные экономические зоны. При этом в рамках ЕАЭС действуют импортные пошлины на сахар. Однако у Казахстана есть национальные льготы на беспошлинный ввоз продукта из стран, не входящих в союз. И хотя по правилам ЕАЭС республика должна платить пошлину, если реэкспортирует этот сахар в другие страны Евразийского экономического союза, поправки в законодательство от 2017 года позволили обойти это условие.

Согласно им, если предприятие реализует специальный инвестиционный контракт, то оно может не платить пошлины при при ввозе в другие страны ЕАЭС готовой продукции — например, кондитерских изделий и соков. Всего в республике таких предприятий одиннадцать. После того, как эта льгота была введена, Казахстан увеличил экспорт сахаросодержащих продуктов в Россию на 40 процентов. При этом, по данным российского Минэкономразвития, производство сахара в странах ЕАЭС и так превышает его потребление на протяжении уже трех лет. В частности, в 2018 году сахара было произведено почти семь миллионов тонн, в то время как уровень потребления составил 6,8 миллиона тонн.

Вопрос о преференциях Казахстана уже рассматривали на заседании совета Евразийской экономической комиссии в конце марта, однако тогда договориться не удалось. Теперь вопрос вновь будет поднят уже премьер-министрами во время заседания Евразийского межправительственного совета 30 апреля.

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