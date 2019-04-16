Россия затеяла молочную войну с Белоруссией

Россия настаивает на отмене решения в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), обязывающего Москву полностью открыть рынок для молочной продукции из Белоруссии, пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, Россия намерена добиваться отмены решения Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) на заседании Евразийского межправительственного совета, которое состоится 30 апреля. Решение ЕЭК предписывает Москве соблюдать нормы ЕАЭС, касающиеся внутреннего рынка, в том числе о допуске любых товаров, произведенных в странах-членах организации.

Ранее Россельхознадзор ограничил поставки молочной продукции из Белоруссии, мотивируя это тем, что белорусские уполномоченные органы выдают сертификаты на молочную продукцию низкого качества, производящуюся на предприятиях, у которых нет необходимых мощностей и оборудования. В частности, в Россию запрещен ввоз белорусского молока, сливок и сухого молока в таре объемом больше 2,5 литра.

ЕЭК признала такую меру нарушением законодательства ЕАЭС, но Россия настаивает, что не дискриминирует белорусскую продукцию на своем рынке, поскольку ввоз продукции в таре меньшего объема разрешен.

Решение ЕЭК о приостановке запрета вступило в силу в конце февраля, Москва будет добиваться его приостановки на время разбирательства.

Ранее Россия запретила ввоз белорусских яблок и груш из опасений попадания на свою территорию продукции из стран, в отношении которых действует продовольственное эмбарго. В ответ Минск пригрозил начать ремонтные работы на белорусском участке нефтепровода «Дружба», по которому российская нефть поступает в Европу.

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